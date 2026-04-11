Operai morti in via Marturano Amato | Ennesima tragedia controlli insufficienti

Due operai sono deceduti ieri pomeriggio in via Ruggero Marturano a Palermo dopo essere caduti da una gru durante un intervento di lavoro. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Il sindaco ha commentato la vicenda sottolineando come i controlli siano stati ritenuti insufficienti. La notizia ha suscitato attenzione sulla sicurezza nei cantieri della zona.

Di ieri la notizia della tragedia accorsa in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai sono caduti da una gru e sono morti. Nell’incidente è rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici Gammicchia. Il cestello su cui stavano lavorando gli operai deceduti è caduto finendo sulla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Tragedia a Palermo: gru crolla in cantiere, due operai mortiDue operai hanno perso la vita a Palermo dopo essere precipitati dal decimo piano durante un cantiere edile in via Ruggero Marturano. Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. Temi più discussi: Tragedia in via Ruggero Marturano, si spezza braccio di una gru: morti due operai; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Due operai morti a Palermo, precipitati dal carrello della gru che travolge l'officina: un ferito grave; Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru. Operai morti a Palermo, le reazioni: Tragedia che colpisce la comunitàPALERMO – Una tragedia si è verificata in via Ruggero Marturano a Palermo, dove due operai sono morti dopo il crollo di una gru ed un terzo è in gravi condizioni. In tanti si stanno stringendo al ... livesicilia.it Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruLa tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici ... tg24.sky.it Si ribalta il carrello e si spezza il braccio della gru: due operai morti a Palermo. Lavoravano in nero x.com Gli operai morti a Palermo lavoravano in nero. Due indagati per omicidio colposo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook