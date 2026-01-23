Operai al lavoro | le vie di Monza dove si riaccenderanno le luci

A partire dal 2026, a Monza si proseguirà con i lavori di miglioramento dell’illuminazione pubblica. Le operazioni interesseranno diverse vie della città, con l’obiettivo di rendere gli spazi urbani più efficienti e sostenibili. Questa fase di interventi mira a aggiornare e potenziare il sistema di illuminazione, garantendo una migliore qualità della luce e un impatto ambientale ridotto, nel rispetto delle esigenze cittadine e delle normative vigenti.

Con l’inizio del 2026 proseguono i lavori di efficientamento della rete dell’illuminazione pubblica nella città di Monza. Tre ripristini temporanei. Relativamente ai disservizi registrati nelle scorse settimane in viale Elvezia, via Marsala e via Procaccini, i tecnici di Acinque Tecnologie hanno riscontrato gravi ammaloramenti alla rete durante gli ultimi interventi effettuati. L’illuminazione per il momento è stata ripristinata, ma sarà nuovamente necessario intervenire per sostituire linee e giunti. Nell’attesa dell’intervento definitivo, potrebbero verificarsi nuovi disservizi, ma la zona è costantemente monitorata dai tecnici.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le strisce blu a Monza aumentano (ancora): ecco tutte le nuove vie dove per parcheggiare bisognerà pagareA Monza sono state introdotte ulteriori aree di sosta a pagamento, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale tramite un’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio.

