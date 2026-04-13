Juve paradosso Openda | non gioca da 5 partite ma da ieri è scattato l' obbligo di riscatto

In seguito alla recente sconfitta del Sassuolo contro il Genoa, si è verificato un cambio di scenario nel mercato dei trasferimenti. Nonostante l'attaccante non sia sceso in campo nelle ultime cinque partite, da ieri è scattato l'obbligo di riscatto previsto dal contratto con la sua squadra. La clausola, attivata automaticamente, ha portato alla conferma dell'acquisto dell'attaccante, anche senza la sua presenza in campo nelle ultime uscite ufficiali.

Le sue ultime immagini in campo da titolare risalgono a quasi due mesi fa, con Adzic e Cabal è l'unico giocatore della rosa della Juve a non aver giocato un minuto nelle ultime 5 partite, eppure da ieri è scattato il suo riscatto ufficiale per oltre 40 milioni di euro. È il paradosso di Lois Openda, attaccante belga arrivato nell'agosto scorso dal Lipsia, delusione massima del mercato bianconero, eppure diventato obtorto collo di proprietà juventina dopo il termine della 32ª giornata. Il motivo è da ricercare nel contratto di prestito con obbligo condizionato di riscatto firmato tra la Juve e i tedeschi: la clausola che trasformava l'acquisto da temporaneo (per 3,3 milioni) a definitivo (per altri 40,6) prevedeva che la squadra bianconera raggiungesse almeno il decimo posto in classifica.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, paradosso Openda: non gioca da 5 partite, ma da ieri è scattato l'obbligo di riscatto Il paradosso di Openda, con la Juve non gioca ma è scattato l’obbligo di riscatto dal LipsiaLa Juve è matematicamente certa del decimo posto, condizione necessaria per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Openda. Openda Juve, scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga. I dettagli e le cifre, ecco quanto spendono i bianconeridi Angelo CiarlettaOpenda Juve, l’attaccante belga può considerarsi ormai un calciatore di proprietà bianconera.