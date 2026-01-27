In un'operazione antidroga vicino al bosco di Milano, un extracomunitario ha minacciato gli agenti estrando un'arma a salve. Durante il confronto, è stato colpito e ucciso. L'intervento si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità nelle zone di spaccio della città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica.

Un nordafricano di quasi 30 anni (classe 1997), di origine marocchina, irregolare e pregiudicato (precedenti per droga, resistenza e lesioni), è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 26 gennaio in via Peppino Impastato a Milano, zona Rogoredo, vicino al celebre boschetto della droga, durante un’operazione antispaccio della polizia. Il clandestino impugnava una pistola priva di cappuccio rosso, identica a un’arma vera, modello Beretta 92, in dotazione da anni anche alle nostre forze dell’ordine. A sparare è stato un agente in borghese (ora indagato), impegnato insieme ad altri colleghi in un servizio di pattugliamento nell’area. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Punta pistola agli agenti: freddato un pusher

Approfondimenti su Milano Spaccio

Ultime notizie su Milano Spaccio

Argomenti discussi: Punta pistola agli agenti: freddato un pusher; Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni: indagato l'agente in borghese che l'ha colpito. Aveva una pistola a salve; Spaccio in grotta nei boschi: all’arrivo degli agenti, punta una pistola.; Giovane punta un'arma a salve, ucciso dalla polizia a Milano.

Minneapolis, Pretti ucciso dagli agenti: i video e la pistola, inchiesta e tensioni(Adnkronos) - Il Minnesota è una criminale copertura della colossale frode finanziaria in atto. Donald Trump dribbla la vicenda di Minneapolis, dove sabato gli agenti della Border Patrol hanno uccis ... msn.com

Minneapolis, Pretti ucciso da agenti: i video e la pistola, l'inchiesta. Trump: Consegnateci immigrati illegaliL'amministrazione Trump e l'Fbi difendono Ice e Border Patrol. La polizia di Minneapolis: 'Indagini ostacolate' ... adnkronos.com

Milano: cittadino extracomunitario estrae una pistola e la punta agli agenti, loro si difendono colpendolo. - facebook.com facebook

