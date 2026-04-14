Open rhythm torna al parco industria Alfa Romeo

Il 18 aprile Milano ospiterà nuovamente l'evento Open Rhythm al Parco Industria Alfa Romeo. La manifestazione proporrà una serie di dj-set all'aperto, integrati da elementi di creatività e cultura urbana. L'iniziativa si svolge in un’area precedentemente utilizzata per eventi musicali e culturali, offrendo un’occasione di intrattenimento all'aperto nel quartiere. La giornata vedrà protagonisti artisti e DJ che si alterneranno in performance di musica elettronica.

Open Rhythm torna a Milano il 18 aprile e riporta la musica open air al Parco Industria Alfa Romeo con un format che unisce dj-set, creatività e cultura urbana.Dalle 16:00 alle 00:30, il parco si trasforma in un hub a cielo aperto tra musica, pop-up, esposizioni e workshop. In consolle, per.🔗 Leggi su Milanotoday.it Sabato 28 marzo torna open rhythm con il primo evento open air della stagioneUna giornata di musica a cielo aperto tra market, esposizioni e attività sportive, dalle 16. Leggi anche: Alfa Romeo 75: l’ultima vera Alfa a trazione posteriore?