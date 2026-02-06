Coca-Cola crea esperienza immersiva per Olimpiadi Milano-Cortina | il nuovo spazio espositivo nel dettaglio

Coca-Cola apre un nuovo spazio espositivo nel centro di Milano, nel quartiere storico, per far vivere ai visitatori l’atmosfera delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’azienda ha deciso di creare un’esperienza immersiva, invitando il pubblico a immergersi nel mondo degli sport invernali e delle emozioni olimpiche. La struttura, aperta al pubblico, propone installazioni interattive e contenuti dedicati ai giochi del 2026, puntando a coinvolgere sia gli appassionati sia chi vuole scoprire di più sulle prossime Olimpiadi.

Coca-Cola ha creato un’esperienza immersiva a Milano, nel cuore del quartiere storico, per far vivere ai visitatori il fascino delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il nuovo spazio, denominato *The Peak*, è aperto gratuitamente da oggi e rimane attivo fino alla fine dei Giochi, dal 6 febbraio al 14 marzo. Si trova in Piazza del Cannone, a pochi metri dal Castello Sforzesco, in una struttura di 900 metri quadrati che combina legno, specchi e luci LED per dare vita a un ambiente dinamico e coinvolgente. L’obiettivo è far vivere ai cittadini, ai turisti e ai visitatori un’esperienza unica, che unisce storia, sostenibilità e valore olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Coca Cola Milano

Coca-Cola apre le porte di The Peak, un’esperienza immersiva che porta nel cuore di Milano, Cortina e Livigno.

Coca-Cola annuncia un nuovo modello di distribuzione delle bevande a Milano in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Coca Cola Milano

Argomenti discussi: Per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 Coca-Cola Italia investe il budget più alto di sempre in comunicazione ed eventi e sceglie ALL per il debutto dell'esperienza immersiva The Peak e Louder per il viaggio della Fiamma Olimpica; Milano-Cortina, Coca-Cola presenta spazio immersivo per le Olimpiadi; L’esperienza di Dario Micolani tedoforo a Sanremo, la città della Musica.

Milano-Cortina, Coca-Cola presenta spazio immersivo per le OlimpiadiMilano, 5 feb. (Adnkronos) - Coca-Cola apre le porte di The Peak, l'esperienza immersiva che porta nel cuore di Milano, di Cortina e Livigno, la ... iltempo.it

Milano-Cortina 2026, Coca-Cola apre The Peak , uno spazio per vivere tutta la magia e l’energia dei Giochi OlimpiciUno spazio aperto, accessibile e interattivo, progettato per far respirare a tutti i valori olimpici, dove vivere ogni sera show imperdibili. A Milano, in Piazza del Cannone, dal 5 al 14 marzo. E poi ... vanityfair.it

Local Team. . Alcuni contestatori hanno inseguito il corteo della torcia olimpica per le strade di Milano, per chiedere l'esclusione di Israele dalle competizioni sportive. I manifestanti hanno anche intonato cori contro l'Eni e Coca Cola, sponsor dei giochi. facebook