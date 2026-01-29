Domenica 1 febbraio, l’Action Lab al de’ Liguori di Sant’Agata apre le porte a un evento speciale. Non si tratta solo di una visita, ma di un’esperienza immersiva tra laboratori e attività pratiche. I partecipanti potranno sperimentare in prima persona, scoprendo come funziona il mondo della creatività attraverso percorsi pensati per coinvolgere tutti. Un’occasione da non perdere per chi vuole immergersi nel vivo della sperimentazione e della fantasia.

Tempo di lettura: 3 minuti Non una semplice visita alla scuola, ma un vero percorso esperienziale tra laboratori tematici, creatività e sperimentazione diretta. Domenica 1 febbraio, dalle 16 alle 19, l’ Istituto de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti dedica l’ultima giornata di Open Day agli Action Lab, laboratori immersivi e interattivi organizzati in un innovativo itinerario tra le diverse aule allestite. Studenti e famiglie potranno muoversi all’interno della scuola come in un viaggio tra mondi diversi, entrando in contatto diretto con attività che uniscono passione, competenze e orientamento al futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Action Lab al de’ Liguori di Sant’Agata: l’Open Day di domenica 1 febbraio diventa un’esperienza immersiva tra laboratori e creatività

Approfondimenti su Action Lab DeLiguori

Il de’ Liguori di Sant’Agata organizza un Open Day dedicato a studenti e famiglie, offrendo laboratori interattivi e la possibilità di iscriversi direttamente in loco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Action Lab DeLiguori

Argomenti discussi: Sarà Lei L'ALTERNATIVA Alla GLB? | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2024 [f598c5]; ALFA ROMEO 159 Sport - Nel 2024 è Ancora Una Buona Idea? [352651]; John Wick 4 | Trailer Ufficiale Italiano | Dal 23 Marzo Al Cinema [70765f]; AVATAR 2- LA VIA DELL'ACQUA (2022) Trailer Del Film Di James Cameron Con Sam Worthington. [47ac45].

Sport Lab l’amico degli sportivi @sportlabmilano - facebook.com facebook