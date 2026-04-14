Il Comune di Pago Veiano ha annunciato due giornate dedicate al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, che si terranno rispettivamente il 18 e il 19 aprile, a partire dalle 9 del mattino. Le date sono state stabilite per facilitare l’accesso ai cittadini interessati ad ottenere o aggiornare il documento di identità digitale. Durante le giornate, gli uffici comunali saranno aperti esclusivamente per questo servizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Pago Veiano organizza 2 Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Ufficio Anagrafe. L’iniziativa è finalizzata a facilitare l’accesso al servizio e consentire ai cittadini di mettersi in regola in vista della scadenza che interesserà le carte d’identità cartacee, non più valide dal 3 agosto 2026. “ Abbiamo voluto organizzare queste giornate – dichiara il Sindaco, Mauro De Ieso – per accompagnare con anticipo il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, evitando disagi negli ultimi mesi” Per il rilascio è necessario presentarsi con codice fiscale, vecchia carta d’identità e una foto recente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Open Day CIE: il Comune di Pago Veiano organizza 2 giornate straordinarie per il rilascio

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