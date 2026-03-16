Aperture straordinarie uffici Urp di Montevarchi e Levane per il rilascio della Cie

Gli uffici Urp di Montevarchi e Levane saranno aperti in modo straordinario per permettere ai cittadini di ottenere la Carta d’Identità Elettronica. A Montevarchi, l’ufficio dell’Urban Center sarà aperto il sabato 21 marzo a partire dalle 14. Questi orari speciali sono stati stabiliti per facilitare il rilascio della Cie.

Al fine di agevolare i cittadini nel rilascio della Carta d’Identità Elettronica (Cie), il Comune di Montevarchi ha programmato un’apertura straordinaria degli uffici Urp nei seguenti giorni e orari: Montevarchi – Urban Center: sabato 21 marzo: dalle ore 14.30 alle ore 17.00; domenica 22 marzo: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Ufficio Urp di Levane – via Leona 114. Domenica 22 marzo: dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lunedì 23 marzo: dalle ore 12.30 alle ore 15.00E’ necessario prendere un appuntamento contattando il numero 055 9108246, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30, nonché anche il martedì e il giovedì dalle ore 15. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 16 marzo 2026 – Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Stop alle carte d’identità cartacee: aperture straordinarie per il rilascio della CIE a Montevarchi e CavrigliaArezzo, 18 febbraio 2026 – Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di avere validità, indipendentemente dalla data di... Una selezione di notizie su Aperture straordinarie uffici Urp di... Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 16 marzo 2026 – Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al fine di agevolare i cittadini nel rilascio della Carta d’Identità ... lanazione.it Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Tutte le carte d’identità in formato ... lanazione.it