Open Day a Napoli | visite e esami gratuiti per tutti prenota subito!

A Napoli si svolge un evento dedicato alla salute con visite e esami gratuiti presso la Clinica Sanatrix. L’iniziativa mira a offrire servizi sanitari senza costi a chiunque voglia partecipare, senza bisogno di prenotazione. La giornata si svolge in una struttura che si presenta aperta a tutti, con accesso diretto ai servizi medici messi a disposizione. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato 18 aprile, la Clinica Sanatrix di Vomero, Napoli, aprirà le sue porte a tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute. Durante l’Open Day, verranno offerte visite specialistiche e esami diagnostici completamente gratuiti. Prenota il tuo appuntamento e scopri come la prevenzione è il primo passo verso il benessere. La prevenzione è un elemento fondamentale per la salute. La diagnosi precoce può incidere significativamente sul decorso di diverse malattie. La Clinica Sanatrix, attiva da oltre 60 anni, si impegna a promuovere la consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici e delle visite mediche.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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