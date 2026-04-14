Opel 120 anni di crescita | dalla millesima auto alla leadership europea

Nel marzo del 1906, Opel ha prodotto la sua millesima auto, un momento che ha segnato un passo importante per la sua crescita industriale. Fondata oltre un secolo fa, l'azienda ha continuato a svilupparsi nel tempo, arrivando a diventare una delle principali realtà del settore automobilistico europeo. La produzione di quella vettura rappresentò un punto di svolta nella sua storia, che avrebbe portato alla sua presenza consolidata sul mercato.

(Adnkronos) – Nel marzo del 1906, Opel raggiungeva un traguardo destinato a segnare il proprio sviluppo industriale: la produzione della millesima automobile. Un risultato che, a distanza di 120 anni, assume un valore simbolico nel racconto della crescita del marchio tedesco, oggi parte integrante del gruppo Stellantis. Nel corso dei decenni, la crescita produttiva ha seguito un ritmo costante, accompagnando l’evoluzione dell’automobile. Nel 1936, con la Opel Olympia, Opel raggiunse quota 500.000 unità prodotte. Un modello che segnò un passaggio tecnico importante grazie alla carrozzeria portante in acciaio, soluzione destinata a diventare uno standard nell’industria.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Spotify festeggia 20 anni, dalla rivoluzione digitale alla leadership nello streamingFino al 2013 Spotify utilizzava un logo differente da quello attuale, che oggi tutti conosciamo. Leggi anche: Scontro auto-tir a Napoli, morto 55enne alla guida dell’Opel Corsa: incidente stradale a via Argine