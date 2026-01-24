Scontro auto-tir a Napoli morto 55enne alla guida dell'Opel Corsa | incidente stradale a via Argine

Un incidente stradale si è verificato in via Argine, Napoli, coinvolgendo un'Opel Corsa e un tir con cisterna. Purtroppo, il conducente dell'auto, un uomo di 55 anni, ha perso la vita nell'impatto. L'incidente ha causato disagi al traffico e sono ancora in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.