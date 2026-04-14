Omio lancia l’app su ChatGPT portando la ricerca di viaggi multimodali in tempo reale a 900 milioni di utenti

Un'azienda specializzata in servizi di viaggio ha annunciato il lancio di una nuova applicazione integrata con ChatGPT, che permette agli utenti di cercare e pianificare viaggi multimodali in tempo reale. La piattaforma, accessibile tramite l'app, combina diverse modalità di trasporto come treni, autobus e voli, offrendo risultati immediati. La novità sarà disponibile per circa 900 milioni di utenti in tutto il mondo, secondo quanto comunicato dall'azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Le opzioni di trasporto tra treni, autobus, voli e traghetti sono ora ricercabili direttamente su ChatGPT, portando la rete di trasporto globale di Omio agli utenti AI di tutto il mondo BERLINO, 14 aprile 2026 PRNewswire — Omio, la principale piattaforma al mondo per i viaggi multimodali, annuncia oggi il lancio della propria app su ChatGPT, che consente ai passeggeri di cercare e confrontare opzioni di viaggio in tempo reale tramite un’interfaccia conversazionale basata sull’intelligenza artificiale. Questo lancio rappresenta un passo fondamentale nell’ambizione di Omio di affermarsi come piattaforma AI-native all’avanguardia e porta la rete globale di trasporti di Omio, composta da oltre 3.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Omio lancia l’app su ChatGPT, portando la ricerca di viaggi multimodali in tempo reale a 900 milioni di utenti Atm lancia una nuova funzione sull’app: accessibilità dei bus e dei tram in tempo reale (anche alla fermata)Una nuova funzione sull'app Atm che permette di guardare direttamente sul proprio smartphone lo stato di accessibilità dei mezzi di superficie a... Leggi anche: App di Poste Italiane: 16 milioni di utenti e oltre 4 milioni di accessi giornalieri La notte tra l’1 e il 2 aprile 2026, nel quartiere romano dell’Alberone, qualcuno ha lanciato tre bottiglie molotov contro le finestre al piano terra dell’appartamento in cui si trova agli arresti domiciliari Emanuele Fragalà, 26 anni, detenuto per droga e con preced - facebook.com facebook