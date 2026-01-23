Atm lancia una nuova funzione sull’app | accessibilità dei bus e dei tram in tempo reale anche alla fermata

ATM introduce una nuova funzione sull’app che consente di consultare in tempo reale l’accessibilità di bus e tram a Milano, anche direttamente alla fermata. Questa novità mira a migliorare l’esperienza di tutti gli utenti, offrendo informazioni aggiornate e facilmente consultabili. Un passo importante verso un servizio più inclusivo e trasparente, pensato per rendere gli spostamenti in città più semplici e accessibili a tutti.

Una nuova funzione sull'app Atm che permette di guardare direttamente sul proprio smartphone lo stato di accessibilità dei mezzi di superficie a Milano in tempo reale. Attraverso l'applicazione dell'azienda di Foro Buonaparte si potrà controllare se una fermata di un bus o di un tram è.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Scioperto dei trasporti confermato a Milano: gli orari dei mezzi Atm (metro, bus e tram) Leggi anche: Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio in città Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Milano, la sicurezza stradale riparte dai bambini: nasce il progetto Sicuramente; Milano, donna si lancia sotto un treno della metropolitana: un tratto della linea gialla bloccato per due ore venerdì mattina; Caltagirone, la nuova sfida di De Luca tra Ti Amo Sicilia e governo di Liberazione; Rtp Telegiornale del 17 gennaio 2026. Atm, una nuova panchina rossa nel deposito di PrecottoNel deposito Atm di Precotto a Milano è stata posata oggi, in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una nuova panchina rossa, in memoria della tranviera ... ansa.it Confartigianato sport lancia le proprie proposte per una “nuova” metodologia di gestione degli impianti sportivi. Per il cluster è imprescindibile il ricorso alla collaborazione tra pubblico e privato. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.