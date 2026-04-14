A Foggia, un uomo di 42 anni è stato ucciso mentre passeggiava con il cane in via Caracciolo. Secondo quanto riferito, è stato colpito con almeno quattro colpi mentre si trovava sotto casa. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio. La scena del crimine è stata sequestrata e i rilievi sono in corso per raccogliere elementi utili alle indagini.

Ucciso in un agguato mentre stava passeggiando con il cane vicino casa, a Foggia. Il 42enne Annibale Carta, personal trainer e istruttore di fitness molto noto in città con il nome di Dino, è rimasto vittima di un omicidio nel quartiere vicino allo stadio Zaccheria dove viveva. L’uomo era incensurato. L’omicidio di Dino Carta L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 13 aprile in via Caracciolo, dove i residenti hanno sentito almeno quattro colpi d’arma da fuoco. Dino Carta non aveva precedenti ed era molto conosciuto a Foggia anche per la sua attività di volontariato nella chiesa di San Francesco Saverio. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Dino Carta a Foggia in via Caracciolo, ucciso sotto casa mentre era col cane con almeno 4 colpi

Ucciso con 4 colpi al costato mentre è a spasso col cane: il giallo dell'omicidio di Annibale 'Dino' CartaChi ha ucciso il 42enne Annibale ‘Dino’ Carta e soprattutto perché? Sono queste le due domande a cui gli investigatori dovranno dare risposta.

Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13...

Ucciso con 4 colpi al costato mentre è a spasso col cane: il giallo dell'omicidio di Annibale 'Dino' Carta x.com

Omicidio a Foggia: in via Caracciolo, zona stadio, il 42enne Annibale (detto Dino) Carta è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. La vittima è un personal trainer, incensurato. E’ stato attinto da almeno quattro colpi di pistola mentre portava il cane a spasso. - facebook.com facebook