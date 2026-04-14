Omicidio Pirri rinvio a giudizio per il padre della vittima

Il 17 giugno, presso la Corte di Assise di Messina, si terrà il processo a carico di Sebastiano Pirri, un pensionato di 63 anni, imputato di omicidio aggravato in relazione alla morte del suo figlio. Il rinvio a giudizio è stato deciso dopo le indagini condotte sulle circostanze della vicenda, che ha coinvolto direttamente il padre della vittima. La data dell'udienza è stata fissata nel calendario giudiziario.

Andrà a processo il 17 giugno alla Corte di Assise di Messina Sebastiano Pirri, 63 anni, pensionato per invalidità, accusato del reato di omicidio aggravato in relazione alla morte del figlio Angelo. E' quanto ha deciso oggi il tribunale di Barcellona presieduto da Eugenio Fiorentino. Ammesse le.🔗 Leggi su Messinatoday.it L'omicidio della badante russa, chiesto rinvio a giudizio per l’ex dj CoricaLa Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto il rinvio a giudizio per Michelangelo Corica, 60 anni, arrestato lo scorso 25... Omicidio Giovanni Mastropasqua: chiesto il rinvio a giudizio per il reo-confesso Donato RomanoL'uomo, reo confesso, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, nonché dei reati connessi al possesso, porto e utilizzo di...