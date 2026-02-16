L' omicidio della badante russa chiesto rinvio a giudizio per l’ex dj Corica

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di portare davanti a un tribunale Michelangelo Corica, ex DJ di 60 anni, accusandolo di aver ucciso Raisa Kiseleva, la badante russa di 75 anni, il 25 luglio scorso. Corica era stato arrestato subito dopo il fatto, che si è verificato nella sua abitazione. La donna era stata trovata senza vita in condizioni che hanno portato gli investigatori a supporre un'aggressione violenta.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto il rinvio a giudizio per Michelangelo Corica, 60 anni, arrestato lo scorso 25 luglio con l'accusa di aver causato la morte della badante russa Raisa Kiseleva, 75 anni. Il corpo della donna era stato ritrovato il 12 luglio 2025 sul greto del torrente Longano, in avanzato stato di decomposizione. Secondo le indagini della Polizia di Stato, coordinate dai magistrati locali, Corica avrebbe provocato la caduta della donna dal muro di cinta dell'argine del torrente, scegliendo poi di non prestarle soccorso, determinandone il decesso.