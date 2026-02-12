Omicidio Giovanni Mastropasqua | chiesto il rinvio a giudizio per il reo-confesso Donato Romano

La giudice di Foggia ha deciso di rinviare a giudizio Donato Romano, il 45enne che ha confessato di aver ucciso Giovanni Mastropasqua, il fruttivendolo di 50 anni. L’udienza preliminare è programmata e Romano dovrà rispondere delle accuse di omicidio. La procura ha chiesto il processo, e ora si aspetta di sapere se ci saranno altri passaggi o novità nel procedimento.

L'uomo, reo confesso, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, nonché dei reati connessi al possesso, porto e utilizzo di un'arma modificata in luogo pubblico. In fase di udienza preliminare, avanzeranno istanza di costituzione di parte civile la compagna e i cinque figli della vittima, rappresentati dall'avvocato Ettore Censano. “Ho sparato io, gli dovevo dei soldi e minacciava di ammazzare me e la mia famiglia”. Questa la confessione resa all'indomani del delitto da Romano, nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L’uomo, elettricista e imbianchino incensurato, ha ammesso le sue responsabilità e ha dichiarato di avere un debito di circa 1500 con la vittima, gravato però da interessi del 400%.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Giovanni Mastropasqua

Sei membri dell'Ordine Ario Romano sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giovanni Mastropasqua

Argomenti discussi: Omicidio Mastropasqua a Foggia, chiesto il rinvio a giudizio per Romano: il delitto dopo una lite; Foggia, uccise per un debito: chiesto il rinvio a giudizio per il killer di Gigi il fruttivendolo.

MASTROPASQUA - ROMANO Omicidio Mastropasqua, la Procura chiede il processo per Donato Romano: contestata la premeditazioneFOGGIA – La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Donato Romano, 45 anni, muratore foggiano incensurato, accusato dell’omicidio di Giovanni Mastropasqua, 50 anni, fruttivendolo ucciso la mattina ... statoquotidiano.it

Omicidio Mastropasqua a Foggia, chiesto il rinvio a giudizio per Romano: il delitto dopo una liteIncensurato, muratore foggiano, è accusato d’aver premeditato e ucciso per un debito non saldato Giovanni Mastropasqua, 50 anni, fruttivendolo ammazzato con un colpo di pistola al collo l'estate del 2 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ACCADDE OGGI Il 7 febbraio 1990 a Villa San Giovanni (RC) fu ucciso dalla #mafia Giovanni Trecroci, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. Lasciò un bambino, Giuseppe, e la moglie in attesa di un altro figlio, Stefania, nata pochi mesi dopo l’omicidio. G facebook