Omicidio nella notte a Ravenna | giovane trovato senza vita

Nella notte a Ravenna, un uomo di 29 anni di origine senegalese è stato trovato senza vita nel quartiere Darsena, vicino al centro cittadino. La scoperta è stata fatta dai residenti della zona, che hanno allertato le forze dell’ordine. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un uomo di 29 anni, di origine senegalese, è stato rinvenuto senza vita durante la notte nel quartiere Darsena, a pochi passi dal centro di Ravenna. Il corpo presentava almeno una profonda ferita da arma da taglio al collo, elemento che lascia pochi dubbi sulla natura violenta dell’accaduto. Nelle immediate vicinanze è stato trovato anche un altro individuo, un 36enne originario del Mali, anch’egli colpito da un’arma da taglio. L’uomo è stato trasportato in ospedale e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i carabinieri, impegnati nella ricostruzione dei fatti, insieme a polizia e Guardia di Finanza, presenti anche per la vicinanza di una caserma nella zona.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio nella notte a Ravenna: giovane trovato senza vita Omicidio nella notte: 29enne trovato morto sulla pista ciclabileNotte di sangue a Ravenna, dove in zona Darsena si è verificato un omicidio dai contorni ancora oscuri. Dramma ad Eboli: giovane trovato senza vita nel garage di casa suaDramma ad Eboli: è stato trovato senza vita un 26enne, nel garage della sua abitazione. I due ragazzi maggiorenni arrestati nel tardo pomeriggio di domenica a Massa con l’accusa di omicidio volontario in concorso aggravato dai futili motivi, sono entrambi di origine rumena. Loro due, insieme ad altri tra cui un minorenne fermato, avrebbero picch - facebook.com facebook Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l' altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l' omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all' alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha rag x.com