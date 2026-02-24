Tragedia in Brianza | 29enne trovato morto nella propria auto

Un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 29 anni a Cornate d'Adda. La vittima è stata trovata senza vita nel suo veicolo, parcheggiato in via Matteotti poco prima delle 7 di stamattina. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e volontari, che hanno chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di chiarire le cause di questa drammatica perdita. La comunità si interroga sulle circostanze dell’accaduto.

Tragedia questa mattina, 24 febbraio, a Cornate d'Adda. Poco prima delle 7 del mattino in via Matteotti, un uomo di 29 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua auto. I sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati allertati da alcune persone che avevano visto un'auto finita fuori strada con all'interno una persona. Arrivati sul posto, i sanitari hanno riscontrato che l'auto era fortemente deformata e al suo interno c'era una persona incosciente. Date le difficoltà di accesso - l'auto era finita su una specie di pendio - sono stati subito allertati i vigili del fuoco: non era possibile una estricazione diretta della persona.