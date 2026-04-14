Omicidio Massa parla la suocera di Giacomo Bongiorni | Giustiziato come in un film Non perdono

La suocera di Giacomo Bongiorni ha commentato la vicenda dell’omicidio avvenuto a Massa, affermando che la scena sembrava quella di un film e che non perdona quanto accaduto. Anna Vita ha aggiunto che le persone coinvolte si sono comportate come degli assassini e che spera che la giustizia faccia il suo corso. La donna si è detta sconvolta dalla gravità dell’accaduto e dalla condotta dei presunti responsabili.

"In questo momento non sono in grado di perdonare proprio nessuno, non si può giustiziare così una persona come se fosse un film. Non stiamo parlando di una semplice scazzottata. Si sono comportati da assassini." Il dolore, ma anche la rabbia e lo sgomento emergono nitidi dalle parole di Anna Vita, la suocera di Giacomo Bongiorni, aggredito mortalmente da un gruppo di giovani nel centro di Massa nella tarda serata di sabato 11 aprile. Vita è anche la madre di Gabriele Tognocchi, il cognato di Bongiorni rimasto ferito nel pestaggio e rientrato in queste ore a casa dopo il ricovero in ospedale., In una lunga intervista a La Nazione la donna spiega che il figlio "non si dà pace" per la morte del cognato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Massa, parla la suocera di Giacomo Bongiorni: "Giustiziato come in un film. Non perdono" “Giacomo giustiziato come in un film”. Lo sconcerto della suocera di Bongiorni: “Ucciso davanti al figlio, non perdono”Massa, 14 aprile 2026 – Sono passati quasi tre giorni dal pestaggio di sabato sera in piazza Palma a Massa. Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia. Massa, tre gli arrestati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni: uno ha 17 anni. Attesa per l'autopsia Link nei commenti - facebook.com facebook Trump contro il Papa. L’Ungheria di Magyar. L’omicidio di Massa | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com