Omicidio Massa padri dei 2 arrestati | Siamo distrutti ; suocera di Bongiorni | Assassini giustiziato come in un film

Le famiglie dei due uomini arrestati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni si sono dette sconvolte e distrutte. La suocera della vittima ha commentato con parole dure, definendo gli imputati “assassini” e paragonando la loro condanna a una giustizia da film. Attualmente, cinque persone sono indagate nell’ambito dell’indagine, che riguarda l’aggressione e l’uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica.

Sono cinque le persone indagate al momento per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, aggredito e ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Al momento, con l'accusa di concorso in omicidio volontario aggravato sono stati fermati i due romeni Eduard Alin Carutasu e Alexandru Ionut Miron e un m.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Massa, padri dei 2 arrestati: "Siamo distrutti"; suocera di Bongiorni: "Assassini, giustiziato come in un film" Omicidio Massa, parla la suocera di Giacomo Bongiorni: "Giustiziato come in un film. Non perdono""In questo momento non sono in grado di perdonare proprio nessuno, non si può giustiziare così una persona come se fosse un film. “Giacomo giustiziato come in un film”. Lo sconcerto della suocera di Bongiorni: “Ucciso davanti al figlio, non perdono”Massa, 14 aprile 2026 – Sono passati quasi tre giorni dal pestaggio di sabato sera in piazza Palma a Massa. Corriere della Sera. . È una promessa della boxe toscana lo studente di 17 anni fermato, domenica scorsa, dai carabinieri di Massa con l’accusa di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi. Il giovane avrebbe sferrato il pugno che ha causato la caduta di - facebook.com facebook “Mi ha dato una testata”, il 17enne fermato per l’omicidio di Massa prova a difendersi ma è un esperto di box. Il cognato della vittima: “Gli hanno spezzato il collo” x.com