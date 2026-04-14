Omicidio Massa il 17enne arrestato è un pugile

Un ragazzo di 17 anni, noto nel mondo della boxe toscana, è stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto a Massa. La vittima è stata trovata esanime dopo essere stata colpita ripetutamente da un gruppo di giovani. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le responsabilità e le dinamiche dell’aggressione, che si è verificata in un’area pubblica della città.

Una giovane promessa della boxe toscana è tra gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne pestato a morte a Massa da un gruppo di ragazzi. Resta da accertare la dinamica esatta, ma il colpo fatale sarebbe stato sferrato dal giovane pugile di 17 anni. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio Massa, il 17enne arrestato è un pugile Omicidio Massa, il 17enne arrestato è un pugile Leggi anche: Omicidio a Massa Carrara, il minorenne arrestato è un pugile: “Ha dato due pugni alla vittima” Omicidio di Massa: terminata l’autopsia su Bongiorni, il minorenne fermato a Genova è un pugileÈ stato conferito oggi l’incarico per l’esame medico-legale sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella notte tra sabato e domenica in...