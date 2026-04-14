Nelle ultime ore si è verificato un omicidio a Massa Carrara, dove un minorenne è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una persona. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, che ha meno di 50 chili e fa parte della categoria junior di pugilato, avrebbe colpito la vittima con due pugni. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono al centro delle indagini.

Il minorenne appartiene alla categoria junior sotto i 50 chili. Nelle immagini riprese dalle telecamera si vedrebbero due colpi sferrati dal giovane, poi gli altri due ragazzi si sarebbero avventati sull'uomo a terra Emergono nuovi elementi sulla tragica vicenda di Massa Carrara, Giacomo Bongiorni ha perso la vita dopo essere stato aggredito e picchiato in pieno centro, nella centrale piazza Palma, sotto gli occhi del figlio di 11 anni. Icarabinieri nella giornata di ieriavevano fermato 3 giovani: un 17enne italiano e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, di origine romena. Dalle indagini condotte, è emerso che ilminorenne fermato è un giovane pugile, che ha già vinto degli incontri per la“Pugilistica massese”, dove però non militava più da qualche tempo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio a Massa Carrara, il minorenne arrestato è un pugile: “Ha dato due pugni alla vittima”

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