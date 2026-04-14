I genitori di due giovani coinvolti nell’omicidio di Massa hanno dichiarato di non aver mai insegnato loro comportamenti violenti. Nel frattempo, il padre di uno dei giovani ha proposto di coprire le spese per gli studi del ragazzo rimasto orfano, affiliato alla famiglia Bongiorni. Le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità e i moventi dell’episodio.

Oltre alla famiglia e ai cari di Giacomo Bongiorni, che hanno perso un figlio, un padre, un compagno e un amico, ci sono altre due famiglie distrutte dal brutale pestaggio nel quale l'uomo ha perso la vita. Si tratta di quella di Alexandru Ionut Miron e di quella di Eduardo Alin Carutasu, i due giovani romeni arrestati dai carabinieri con l'accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Miron e Carutasu avrebbero colpito a ripetizione - insieme ad altri tre giovanissimi - il 47enne, anche quando era già a terra. "Siamo distrutti, non gli abbiamo insegnato a essere violenti, speriamo di poter chiedere scusa", sono le parole dei padri dei due indagati riportate dal Corriere Fiorentino.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Massa, i genitori di due giovani arrestati: "Non abbiamo insegnato loro a essere violenti"

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