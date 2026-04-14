Nel corso del processo contro un uomo accusato dell’omicidio di un imprenditore, le testimonianze hanno messo in evidenza rapporti difficili sul posto di lavoro, con frequenti discussioni legate ai pagamenti e ai debiti. Le dichiarazioni dei testimoni hanno evidenziato un clima di tensione che avrebbe caratterizzato i rapporti tra le persone coinvolte. La vicenda riguarda la scomparsa dell’imprenditore, avvenuta a metà luglio del 2023, e l’accusa nei confronti dell’uomo presente in aula.

Rapporti conflittuali sul luogo di lavoro, liti e debiti. Sono stati questi ieri i temi centrali nell’ambito del processo contro il sassolese Alex Oliva, accusato di aver ammazzato l’imprenditore edile Salvatore Legari, per anni residente nel Reggiano, sparito nel nulla il 13 luglio del 2023. Il cadavere dell’uomo non è mai stato trovato. Il movente, secondo l’accusa sarebbe legato proprio al credito avanzato dalla vittima che, quel giorno, avrebbe dovuto riscuotere i soldi – circa ventimila euro - dopo aver ultimato i lavori nella proprietà dell’imputato, a Lesignana (Modena). Come andarono davvero le cose quel giorno è difficile dirlo: dopo le 16 Legari smise di rispondere al telefono e l’indomani la compagna, allarmata, ne denunciò la scomparsa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Legari, i testimoni: "Tante liti per i pagamenti"

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