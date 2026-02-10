Omicidio Legari la compagna | Amava la vita fuori la verità

La compagna di Legari rivela che lui era con lei fino a mezzogiorno, prima di uscire per il cantiere di Lesignana. Ricorda che era premuroso e che amava la vita. Ora, aspetta che venga fatta luce sulla sua morte, mentre la polizia continua le indagini.

"È stato con me tutta la mattina e abbiamo pranzato insieme: ricordo che è uscito alle 13.19, mi ha detto che andava al cantiere di Lesignana ma di chiamarlo se avessi avuto bisogno: mi ero fatta male al lavoro e lui era sempre molto premuroso. Eravamo insieme da poco più di un anno ma avevamo deciso di affittare casa insieme. Da quel pomeriggio io non l’ho più sentito. Chi era Salvatore? Uno che amava la vita". Per la prima volta in aula ieri ha parlato la compagna di Salvatore Legari, l’imprenditore Edile scomparso misteriosamente dal cantiere di Lesignana il 13 luglio del 2023. A processo per l’omicidio dell’imprenditore – seppur il corpo non sia mai stato trovato – c’è il sassolese Alex Oliva, 39 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Omicidio Legari, la compagna: Amava la vita, fuori la veritàPer la prima volta sono stati sentiti in tribunale la donna e anche la sorella e l'ex moglie Aveva dei debiti, doveva sostenere delle spese. Ma non sembrava così allarmato.

CASO LEGARI, NUOVA UDIENZA. PARLANO LA COMPAGNA E IL FIGLIONuova udienza in Corte d'Assise a Modena per il caso della scomparsa di Salvatore Legari. Oggi è il giorno delle testimonianze della compagna dell'imprenditore e del figlio. In aula l'unico imputato,

