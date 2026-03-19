In un’intervista al 'Corriere della Sera' in occasione dei suoi 50 anni, Alessandro Nesta ha parlato delle sue esperienze al Milan, rivelando che ha avuto numerose discussioni con Clarence Seedorf, tutte motivate dal desiderio di tutelare gli interessi del club. Non sono mancati ricordi di una forte amicizia tra i due, nonostante gli scontri durante il periodo in squadra.

Il 19 marzo 2026 è una data significativa per Alessandro Nesta, storico ex difensore rossonero oggi promettente allenatore, che festeggia il traguardo dei 50 anni. In occasione del suo compleanno, Nesta ha concesso un'ampia intervista al 'Corriere della Sera', affrontando diversi argomenti e soffermandosi in particolare sul suo legame con il Milan. In particolare, il difensore romano ha raccontato alcuni aneddoti sui suoi ex compagni di squadra. Molto interessante quello che ha raccontato su Clarence Seedorf, ex centrocampista rossonero con cui ha condiviso 10 anni fatti di successi, gioie, trofei. e litigate. Di seguito, le sue parole sull'olandese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta svela: “Tante liti con Seedorf, sempre per il bene del Milan. Siamo molto amici”

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