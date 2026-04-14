Omicidio Giacomo Bongiorni | il dolore delle famiglie degli indagati

Le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto a Massa tra l’11 e il 12 aprile, continuano a ritmo serrato. L’episodio si è verificato davanti al figlio di 11 anni, e ora le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli della vicenda. Nel frattempo, le famiglie degli indagati esprimono il loro dolore, mentre gli investigatori raccolgono prove e testimonianze per ricostruire quanto accaduto.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto a Massa nella notte tra l’11 e il 12 aprile, davanti al figlio di 11 anni. Il quadro investigativo si sta definendo attorno a cinque giovani indagati, tra maggiorenni e minorenni, individuati grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza. La Procura sta valutando le singole responsabilità all’interno dell’ipotesi di concorso in omicidio volontario. Nel frattempo, emergono anche le prime reazioni delle famiglie dei ragazzi coinvolti, che parlano di uno shock totale e di una situazione “distruttiva”. Secondo quanto riportato dalle principali fonti investigative, gli indagati sono al momento cinque: due maggiorenni già sottoposti a fermo e tre minorenni la cui posizione è al vaglio della Procura minorile di Genova.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio Giacomo Bongiorni: il dolore delle famiglie degli indagati Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza... Leggi anche: Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, il dolore del cugino Francesco: "Morto per insegnare l'educazione" Cinque persone sono indagate per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Massa. Solo l'ultimo caso di violenza con giovani coinvolti x.com “Siamo distrutti, non doveva finire così ma i ragazzi son stati aggrediti e si sono difesi” Le parole del padre di uno dei ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito dal branco in strada e picchiato fino la morte davanti al figlioletto 11 - facebook.com facebook