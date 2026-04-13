Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa il dolore del cugino Francesco | Morto per insegnare l' educazione

Il cugino di Giacomo Bongiorni, vittima di un omicidio avvenuto a Massa, ha espresso il suo dolore commentando l’accaduto. Bongiorni è stato colpito da un gruppo di giovani e le circostanze sono ancora al centro di indagini da parte delle forze dell’ordine. La famiglia si trova ora ad affrontare il lutto e l’incertezza sulle motivazioni dietro il gesto. La vicenda ha suscitato attenzione nell’opinione pubblica e tra le autorità locali.

Giacomo Bongiorni è “morto per insegnare l’educazione”. Non ha dubbi il cugino della vittima, Francesco, che alle telecamere di Ore 14 conferma la versione ormai nota a tutti: l’omicidio che si è consumato a Massa è stata la conseguenza di un tentativo di riportare un gruppo di giovani al rispetto per le persone. Secondo il colonnello Alessandro Dominici l’intera sequenza sarebbe stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza. Lo sfogo del cugino Intervistato in collegamento con Ore 14 Francesco, il cugino di Giacomo Bongiorni riporta che il 47enne “ci ha lasciato la vita per insegnare l’educazione ad altri”, confermando ciò che ormai è noto sull’omicidio di Massa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, il dolore del cugino Francesco: "Morto per insegnare l'educazione" Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, salgono a 5 gli indagati. Il pm: “Non è morto per un solo colpo”Salgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito da un gruppo di giovani a Massa. Due fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimproveroMASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa.