Napoli svolta sull’omicidio di Fabio Ascione | due fermi colpito per errore dopo una sparatoria

A Napoli si registra una svolta nelle indagini sull’omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto all’alba del 7 aprile. Due persone sono state fermate in relazione al caso, che si è concluso con un colpo di pistola esploso per errore durante una sparatoria. La polizia ha fornito le prime indicazioni sui movimenti degli indagati e sul coinvolgimento nel fatto, segnando un passaggio importante nelle indagini ancora in corso.

Chi ha ucciso Fabio Ascione: la svolta nelle indagini. Arriva una prima risposta, ancora parziale ma decisiva, sull’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso all’alba del 7 aprile a Napoli. Due giovani sono stati sottoposti a fermo: uno è Francesco Pio Autiero, 23 anni, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri accompagnato dal suo legale; l’altro è un minorenne, fermato dai militari. Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli con accuse pesanti: omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati dalle finalità mafiose. Un colpo partito a distanza ravvicinata: l’ipotesi dell’errore.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Napoli, svolta sull’omicidio di Fabio Ascione: due fermi, colpito per errore dopo una sparatoria Si indaga anche sull’errore di persona per l’omicidio del 20enne Fabio Ascione a NapoliUn agguato in piena regola, ma con un bersaglio che potrebbe non essere stato quello destinato a essere colpito. Dopo l'omicidio di Fabio Ascione, apre il centro per famiglieA pochi giorni dalla tragedia che ha visto la morte del 20enne di Fabio Ascione, il Comune di Napoli apre un centro polifunzionale per famiglie a... Argomenti più discussi: Omicidio a Napoli: il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Ponticelli; Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite; Ventenne ucciso a Napoli, Fabio Ascione non era l’obiettivo ma c’è omertà: vietati i funerali; Omicidio Fabio Ascione a Ponticelli: il killer è un minore. Francesco Emilio Borrelli. . Martedì i funerali di Fabio Ascione a Ponticelli vittima della criminalità. facebook Domani i funerali pubblici di Fabio Ascione - Via libera dalla Questura di Napoli per le esequie del ragazzo ucciso a Ponticelli, probabilmente in seguito a uno scambio di persona @TgrRai x.com