Un minorenne, noto anche come pugile, è stato fermato nell’ambito di un'indagine sull’omicidio avvenuto nelle ultime settimane. Le immagini mostrano il ragazzo sorridente, in tenuta da boxe, dopo alcuni incontri. Il suo team ha commentato l’accaduto definendo l’azione come un atto da vigliacchi, aggiungendo che si tratta di una situazione complessa e delicata. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Massa, 14 aprile 2026 – Le foto lo ritraggono sorridente, in posa da boxeur, al termine di alcuni incontri. Il ragazzo minorenne fermato per l’omicidio di Massa e adesso in una struttura di prima accoglienza a Genova è un campione di pugilato. Ha gareggiato fino a pochi giorni fa per una società di Massa, la Pugilistica Massese. Sono diversi gli scatti nei tornei disputati in Toscana e non solo. Secondo i carabinieri, che hanno svolto le indagini coordinati dalla procura dei minori di Genova, avrebbe partecipato attivamente al pestaggio di Bongiorni e del cognato rimasto gravemente ferito (ha una frattura alla gamba e una al setto nasale). https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Bongiorni, il fermato minorenne è un pugile. Il suo team: “Dieci contro uno è da vigliacchi”

Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio 11enne da un gruppo di ragazzi: tre giovani fermati per omicidio, c’è anche un minorennePer la morte del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito da un gruppo di giovani e deceduto davanti al figlio di 11 anni, i carabinieri hanno sottoposto...

Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermati due maggiorenni e un minorenneDue giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne aggredito la scorsa notte in piazza Palma a...