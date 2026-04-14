Omicidio di Massa notizie live | il figlio della vittima uscito dall’ospedale Stasera la fiaccolata

Continuano le indagini sul caso di Massa, dove un uomo di 47 anni è stato ucciso dopo aver rimproverato alcuni giovani. La vittima è stata aggredita ripetutamente dai ragazzi, che poi sono fuggiti dal luogo dell’aggressione. Il figlio della vittima, ricoverato in ospedale, è uscito dalla struttura. Questa sera è prevista una fiaccolata in memoria della vittima.

Massa, 14 aprile 2026 – Proseguono le indagini sul delitto di Massa. Sulla morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, ucciso dopo aver rimproverato alcuni ragazzi e selvaggiamente aggredito da questi, che lo hanno colpito ripetutamente fino appunto al decesso. Una vicenda che lascia sotto choc Massa e l’opinione pubblica. I carabinieri proseguono nel sentire i testimoni, per avere il quadro più chiaro possibile, come ha spiegato il procuratore di Massa in una conferenza stampa nella giornata di lunedì. Intanto nella serata di martedì 14 aprile si svolgerà la fiaccolata in memoria dell’uomo, con la città che si stringerà alla famiglia in un momento di strazio e dolore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di Massa, notizie live: il figlio della vittima uscito dall’ospedale. Stasera la fiaccolata Omicidio a Massa, la giornalista Francesca Fialdini compagna di classe della vittima: “Serve socializzazione sana e rispettosa per giovani”MASSA – Anche la giornalista tv, originaria di Massa, Francesca Fialdini, piange la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso dopo un rimprovera a... Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, il padre della vittima: «Mio figlio era sulle strisce». La scorta e l’influencer testimone: cosa non tornaGiuseppe Garofano, padre di Mirco, il 18enne di Artena morto investito da Andrea Stroppa la sera del 31 gennaio in via Filippo Fiorentini a Roma,... Cinque persone sono indagate per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Massa. Solo l'ultimo caso di violenza con giovani coinvolti x.com I due ragazzi maggiorenni arrestati nel tardo pomeriggio di domenica a Massa con l’accusa di omicidio volontario in concorso aggravato dai futili motivi, sono entrambi di origine rumena. Loro due, insieme ad altri tra cui un minorenne fermato, avrebbero picch - facebook.com facebook