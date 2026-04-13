A Massa, si è svolto un episodio di violenza che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni, ucciso dopo un rimprovero a un gruppo di giovani. Tre dei giovani coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio volontario in concorso. La giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini, originaria della città, ha espresso il suo cordoglio, ricordando di aver frequentato la stessa scuola della vittima.

MASSA – Anche la giornalista tv, originaria di Massa, Francesca Fialdini, piange la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso dopo un rimprovera a un gruppo di giovani e giovanissimi, tre dei quali sono indagati per omicidio volontario in concorsio. “Giacomo Bongiorni – racconta – era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso. Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino. Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini, quelli che ci governano pensando che parlare di educazione emotiva a scuola non serva a nulla.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Omicidio a Massa, la giornalista Francesca Fialdini compagna di classe della vittima: “Serve socializzazione sana e rispettosa per giovani”

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