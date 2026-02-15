Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale il padre della vittima | Mio figlio era sulle strisce La scorta e l’influencer testimone | cosa non torna

Andrea Stroppa è sotto indagine per omicidio stradale dopo aver investito Mirco Garofano, 18 anni, che stava attraversando sulle strisce pedonali. Secondo il padre della vittima, Mirco si trovava ancora sulle strisce quando è stato investito, ma la versione dell’influencer e della scorta presenta punti poco chiari. La sera del 31 gennaio, in via Filippo Fiorentini a Roma, si sono verificati dei dettagli che non coincidono tra le diverse testimonianze. Giuseppe Garofano, padre di Mirco, ha raccontato a Repubblica cosa ha visto e cosa pensa che sia successo realmente.

Giuseppe Garofano, padre di Mirco, il 18enne di Artena morto investito da Andrea Stroppa la sera del 31 gennaio in via Filippo Fiorentini a Roma, racconta a Repubblica una ricostruzione dei fatti nettamente diversa da quella del collaboratore in Italia di Elon Musk. Assistito dall'avvocato Fabrizio Castellano, il padre della vittima sostiene che il figlio abbia attraversato sulle strisce pedonali: «L'autobus su cui viaggiava si ferma a oltre 80 metri più avanti rispetto alle strisce. E, visto il punto dell'impatto, lui è per forza tornato indietro per attraversare sulle strisce, anche perché altrimenti dobbiamo supporre che abbia scavalcato il guardrail».