Omicidio di Daniela Chiorri assolto il marito Vincenzo Profili
Si è concluso con l’assoluzione per non aver commesso il fatto il processo a carico di Vincenzo Profili, medico di 90 anni di Fabriano. L’uomo era accusato di aver causato la morte della moglie, Daniela Chiorri, di 81 anni, mediante la somministrazione di nitrito di sodio. La decisione è stata presa oggi in tribunale, con il collegio giudicante che ha ritenuto non sussistenti gli elementi per condannarlo.
ANCONA – Assolto perché il fatto non sussiste. Si è chiuso così oggi il processo a carico di Vincenzo Profili, medico fabrianese di 90 anni accusato di aver ucciso la moglie Daniela Chiorri, 81 anni, somministrandole nitrito di sodio. Il decesso della donna risale al 24 maggio 2023 a Fabriano. La.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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