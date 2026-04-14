Il fatto non sussiste assolto il medico Vincenzo Profili | era imputato per l' omicidio della moglie Daniela Chiorri | VIDEO
A Senigallia si è concluso con l'assoluzione il processo a carico di un medico di 90 anni imputato per l’omicidio della moglie, avvenuto nel maggio 2023. Il giudice ha deciso che il fatto non sussiste, quindi l’imputato è stato prosciolto con formula piena. La vicenda riguardava la presunta ingestione di nitrito che avrebbe causato la morte della donna.
ANCONA - Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Si è chiuso così il processo a carico di Vincenzo Profili, il medico fabrianese di 90 anni imputato per l’omicidio volontario pluriaggravato della moglie Daniela Chiorri, morta nel maggio 2023 dopo una presunta ingestione di nitrito.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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