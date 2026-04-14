Omicidio Cristea rinvio a giudizio per i due ventenni | a giugno il processo in Assise

Due giovani di 20 anni sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire davanti alla Corte d'Assise il prossimo 11 giugno. Sono accusati dell'omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto il 4 maggio scorso nei pressi di una discoteca di Castelfranco. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento penale per i fatti avvenuti quella mattina.

Il prossimo 11 giugno Badr Rouaji e Taha Bennani compariranno davanti alla Corte d'Assise per rispondere dell'omicidio di Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe (Padova) accoltellato a morte la mattina del 4 maggio del 2025 poco fuori la discoteca "Baita al Lago" di Castelfranco. I due.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Ragazza di 16 anni morta per overdose, la Procura chiede il rinvio a giudizio per due 20enni: "Omicidio preterintenzionale"La Procura della Repubblica di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per due giovani, un 20enne e un 21enne - tra cui il ragazzo che la ospitava la... Omicidio Gorla: rito breve no, processo in Corte d’AssiseIl processo per l’omicidio di Davide Gorla, commerciante ucciso a Busto Arsizio nel giugno 2025, si sposterà in Corte d’Assise dopo il rigetto del...