Omicidio Gorla | rito breve no processo in Corte d’Assise

Il processo per l’omicidio di Davide Gorla, commerciante ucciso a Busto Arsizio nel giugno 2025, si svolgerà davanti alla Corte d’Assise dopo che il giudice Francesca Roncarolo ha respinto la richiesta di rito abbreviato. La decisione è stata presa durante l’udienza preliminare, in cui si è deciso di procedere con un procedimento ordinario. La data dell’inizio del processo non è ancora stata fissata.

Il processo per l’omicidio di Davide Gorla, commerciante ucciso a Busto Arsizio nel giugno 2025, si sposterà in Corte d’Assise dopo il rigetto del rito abbreviato da parte del giudice Francesca Roncarolo. L’imputato Emanuele Mirti, un cinquantenne residente a Castellanza, continuerà a negare ogni responsabilità mentre la famiglia della vittima si è costituita parte civile. L’udienza preliminare ha stabilito che la causa verrà dibattuta davanti alla giuria popolare, con la prima udienza fissata per il 30 giugno. La difesa aveva tentato di accelerare le procedure chiedendo una pena ridotta, ma la richiesta è stata respinta perché gli elementi a carico non sono stati considerati sufficienti per quel percorso giudiziario più rapido. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Gorla: rito breve no, processo in Corte d’Assise Articoli correlati Omicidio Denis Bergamini, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro non riapre l’istruttoria. Si va avanti con il processoNessuna riapertura dell’istruttoria e il processo per l’omicidio di Denis Bergamini va avanti. Processo Petrolini, sesta udienza in Corte d’AssiseÈ tornato in aula, in Corte d’Assise a Parma, il processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata del duplice omicidio premeditato dei... PROCESSI DI PUGLIA DEL 30 09 2025 - PROCESSO PER OMICIDIO ANTONIO AMIN AFENDI PARTE 1