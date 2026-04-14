Omicidio Carta | non si tralascia alcuna pista

Da ilsipontino.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine stanno esaminando tutte le possibili piste relative all'omicidio di Annibale Carta, noto come Dino, un personal trainer di 42 anni, ucciso ieri sera a Foggia. L'indagine si svolge senza esclusioni, con l'obiettivo di raccogliere ogni elemento utile per chiarire le modalità e le eventuali responsabilità dell'accaduto. La vittima, incensurata, era conosciuta nella zona e il suo decesso ha suscitato grande scalpore.

Si indaga a 360 gradi sull’omicidio di Annibale Carta, 42 anni, conosciuto da tutti come Dino, personal trainer incensurato, ucciso ieri sera a Foggia. Gli investigatori hanno ascoltato a lungo parenti, amici e conoscenti della vittima nel tentativo di ricostruire il contesto e individuare un possibile movente, in un caso che fin dalle prime ore appare anomalo e difficile da decifrare. La vittima non aveva nessun precedente e, soprattutto, nessuna apparente ombra nella sua vita quotidiana. Il delitto è avvenuto in via Caracciolo, a pochi passi dallo stadio Zaccheria. Carta era uscito per una passeggiata con il cane quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi d’arma da fuoco, esplosi con ogni probabilità da una pistola di piccolo calibro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Omicidio Carta: non si tralascia alcuna pista

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