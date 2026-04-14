Omicidio Carta | non si tralascia alcuna pista

Le forze dell'ordine stanno esaminando tutte le possibili piste relative all'omicidio di Annibale Carta, noto come Dino, un personal trainer di 42 anni, ucciso ieri sera a Foggia. L'indagine si svolge senza esclusioni, con l'obiettivo di raccogliere ogni elemento utile per chiarire le modalità e le eventuali responsabilità dell'accaduto. La vittima, incensurata, era conosciuta nella zona e il suo decesso ha suscitato grande scalpore.

Si indaga a 360 gradi sull’omicidio di Annibale Carta, 42 anni, conosciuto da tutti come Dino, personal trainer incensurato, ucciso ieri sera a Foggia. Gli investigatori hanno ascoltato a lungo parenti, amici e conoscenti della vittima nel tentativo di ricostruire il contesto e individuare un possibile movente, in un caso che fin dalle prime ore appare anomalo e difficile da decifrare. La vittima non aveva nessun precedente e, soprattutto, nessuna apparente ombra nella sua vita quotidiana. Il delitto è avvenuto in via Caracciolo, a pochi passi dallo stadio Zaccheria. Carta era uscito per una passeggiata con il cane quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi d’arma da fuoco, esplosi con ogni probabilità da una pistola di piccolo calibro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio Carta: non si tralascia alcuna pista A Napoli un maxi rogo devasta il teatro Sannazaro: si pensa a un cortocircuito, ma gli investigatori non escludono alcuna pistaRogo all’alba al teatro Sannazzaro di Napoli: crolla la cupola, residenti intossicati, indagini su un’ipotesi dolosa. Ravenna, trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito. Si indaga per omicidioA Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne. Temi più discussi: Ucciso con 4 colpi al costato mentre è a spasso col cane: il giallo dell'omicidio di Annibale 'Dino' Carta; Dino Carta, il dolore di Foggia: Una vita normale spezzata senza motivo; Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il cane; Foggia, il giallo del personal trainer incensurato freddato per strada: chi era Annibale Carta. Foggia, omicidio Carta: indagini a tutto campo, tra le ipotesi anche un possibile scambio di personaFoggia si sveglia sotto choc per l’omicidio di Annibale Carta, 42 anni, conosciuto da tutti come Dino, personal trainer e ... immediato.net Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l’ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima?Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l'ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima? Non tiene la pista dello scambio di persona: ... ilsipontino.net Foggia si è svegliata sotto shock dopo il violento omicidio avvenuto nella serata di ieri. La vittima è Annibale Carta, 42 anni, conosciuto in città come “Dino”, personal trainer incensurato e molto stimato. L’uomo è stato freddato in via Caracciolo, nei pressi d - facebook.com facebook Omicidio a Foggia, personal trainer ucciso in strada: una vera e propria esecuzione. Chi era Dino Carta e cosa sappiamo x.com