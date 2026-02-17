A Napoli, un incendio di grandi proporzioni ha colpito questa mattina il teatro Sannazaro, causando ingenti danni alla struttura. Le fiamme sono divampate improvvisamente, probabilmente a causa di un cortocircuito, anche se gli investigatori non escludono altre ipotesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Brutto risveglio per la città di Napoli dove da questa mattina è in corso un gigantesco rogo che sta coinvolgendo lo storico teatro Sannazzaro. Una struttura che non è solo un edificio, ma è un vero e proprio pezzo di memoria che ora scricchiola sotto le fiamme. L’incendio all’alba, quando la città dorme. Erano da poco passate le cinque, con la città che si stava lentamente svegliando, quando sono iniziate a comparire le prime fiamme al Sannazzaro, con annessa colonna di fumo. Pochi attimi e sono iniziate a risuonare le sirene dei vigili del fuoco che sono arrivati in forze, cercando di domare il rogo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - A Napoli un maxi rogo devasta il teatro Sannazaro: si pensa a un cortocircuito, ma gli investigatori non escludono alcuna pista

Il teatro Sannazaro di Napoli, noto come la “Bomboniera di via Chiaia”, si è incendiato a causa di un cortocircuito.

