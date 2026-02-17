A Napoli un maxi rogo devasta il teatro Sannazaro | si pensa a un cortocircuito ma gli investigatori non escludono alcuna pista
A Napoli, un incendio di grandi proporzioni ha colpito questa mattina il teatro Sannazaro, causando ingenti danni alla struttura. Le fiamme sono divampate improvvisamente, probabilmente a causa di un cortocircuito, anche se gli investigatori non escludono altre ipotesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Brutto risveglio per la città di Napoli dove da questa mattina è in corso un gigantesco rogo che sta coinvolgendo lo storico teatro Sannazzaro. Una struttura che non è solo un edificio, ma è un vero e proprio pezzo di memoria che ora scricchiola sotto le fiamme. L’incendio all’alba, quando la città dorme. Erano da poco passate le cinque, con la città che si stava lentamente svegliando, quando sono iniziate a comparire le prime fiamme al Sannazzaro, con annessa colonna di fumo. Pochi attimi e sono iniziate a risuonare le sirene dei vigili del fuoco che sono arrivati in forze, cercando di domare il rogo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Incendio devasta il teatro Sannazaro nel cuore di Napoli
Il teatro Sannazaro di Napoli, la “Bomboniera di via Chiaia”, in fiamme: si parla di cortocircuito, aria irrespirabile
Il teatro Sannazaro di Napoli, noto come la “Bomboniera di via Chiaia”, si è incendiato a causa di un cortocircuito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
A Napoli un maxi rogo devasta il teatro Sannazaro: si pensa a un cortocircuito, ma gli investigatori non escludono alcuna pistaRogo all’alba al teatro Sannazzaro di Napoli: crolla la cupola, residenti intossicati, indagini su un’ipotesi dolosa. lanotiziagiornale.it
Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: la zona è quella del Teatro Sannazaro In via Chiaia, a Napoli, è scoppiato un incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha pro facebook