Nella notte, i carabinieri di Napoli hanno fermato due giovani, un ragazzo di 23 anni e un minorenne di 17, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto lo scorso 7 aprile. L’uomo è stato colpito con un colpo di pistola al petto e i funerali si terranno oggi. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le circostanze del fatto.

Secondo quanto starebbe emergendo il proiettile che ha colpito al petto Fabio sarebbe partito per errore. I due arrestati avevano preso parte poco prima a una sparatoria. Uno dei due è nipote di un elemento di spicco del clan De Micco. Intanto nella notte altri spari e feriti nel napoletano Hanno 23 e 17 anni, i due giovani fermati nella notte dai carabinieri a Napoli per l’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne incensurato ucciso lo scorso 7 aprile con un colpo di pistola al petto. Il primo, Francesco Pio Autiero, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, si è consegnato ai carabinieri di Napoli-Poggioreale, accompagnato dall’avvocato Leopoldo Perone, mentre il secondo è stato preso dai militari.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio Ascione, svolta a Napoli: fermati un 23enne e un minorenne. Oggi i funerali

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Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com

Alcuni testimoni hanno spiegato ai carabinieri quanto realmente accaduto raccontando che l’omicidio si è consumato in via Rossi Doria e che Ascione era del tutto estraneo a dinamiche criminali https://nap.li/W64F - facebook.com facebook