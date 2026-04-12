Nella serata tra domenica e lunedì, un uomo di 30 anni è stato aggredito mentre tornava a casa in un comune della provincia. Testimoni hanno riferito di aver visto la vittima a terra, con ferite e sangue, mentre veniva ancora colpita da alcuni aggressori. La zia dell’uomo ha confermato di aver appreso la notizia della morte del suo nipote nella stessa mattina. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Induno Olona – “Ho visto mio nipote a terra. La mattina ho saputo che era morto”. A raccontarlo è la zia di Enzo Ambrosino, il trentenne aggredito l’altra notte all’una mentre rientrava a casa, a Induno Olona. In via Porro, tornando dalla festa di compleanno della figlia, l’agguato: un gruppo lo ha raggiunto a bordo di un’auto e di una moto. Poi lo ha colpito con spranghe e coltelli fino a ucciderlo. Prosegue la zia di Anbrosino: “Se mio nipote temeva qualcuno, aveva paura? Non lo so. Ci vedevamo poco, ci parlavamo poco, quando ci incontravamo mi diceva “Ciao zia“ e basta”. La mamma di Ambrosino invece si rifugia nel silenzio: “ Hanno ammazzato mio figlio, non voglio parlare ”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Induno Olona, i testimoni dell’agguato a Enzo Ambrosino: “Era a terra nel sangue ma ancora lo colpivano. Lo volevano morto”

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