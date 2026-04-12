Ragazzo ucciso a Induno Olona durante rissa | fermato 50enne

Nella notte a Induno Olona si è verificata una rissa tra cinque persone, coinvolgendo due nuclei familiari. Durante la colluttazione, un ragazzo di 30 anni ha perso la vita. Nella serata successiva, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 50 anni ritenuto responsabile dell’omicidio. La vicenda sta ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

(Adnkronos) – E’ stato arrestato nella tarda serata di ieri il presunto autore dell’omicidio di un 30enne avvenuto nella notte a Induno Olona, a seguito di una violenta rissa scoppiata in strada tra cinque persone, rispettivamente membri di due nuclei familiari. Al termine degli accertamenti condotti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale e dei colleghi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro: arrestato un 50enneÈ stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona... Leggi anche: Rissa nella notte a Induno Olona, ucciso un 30enne aggredito da un branco: feriti il padre e il fratello