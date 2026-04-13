In tribunale a Roma si è tenuta un'udienza riguardante l'imputato accusato di aver ucciso due donne a Villa Pamphili. Durante l'udienza, sono state discusse le risultanze di una perizia psichiatrica che riguarda la capacità di stare in giudizio dell'imputato. La Corte si è riservata di decidere sulla questione dell'incapacità temporanea di partecipare al processo. La decisione finale sarà comunicata in un'udienza successiva.

La Corte d'Assise di Roma si è riservata di decidere sulla "incapacità temporanea di stare in giudizio" per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. Nel corso dell'udienza sono stati illustrati i risultati della perizia psichiatrica secondo cui l'imputato deve essere sottoposto ad una terapia farmacologica suggerendo un nuovo controllo tra 30 giorni. Risultati che sono stati contestati da parte dei consulenti nominati dalla Procura di Roma e dalle parti civili. Per il pm Antonio Verdi la perizia "si è limitata a esaminare Kaufmann solo nelle poche ore di visita: la sua è una strategia manipolatoria che lui ha sempre attuato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa Pamphili, scintille in aula su perizia psichiatrica di Kaufmann

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