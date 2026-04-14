Ombre sulle mascherine FdI | Fare luce sui 500mila euro donati dalle comunità islamiche

Una vicenda legata a donazioni di circa 500 mila euro provenienti da comunità islamiche al centro di un'inchiesta parlamentare. Il caso, evidenziato da un quotidiano, riguarda i fondi destinati alle mascherine durante la pandemia. La commissione d’inchiesta sta ora approfondendo le modalità di assegnazione e i soggetti coinvolti in queste donazioni. La situazione coinvolge diversi attori e resta sotto osservazione.

Il caso sollevato da Il Giornale sul legame tra donazioni per il Covid e comunità islamica finisce al vaglio della commissione d’inchiesta. A intervenire è la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid: ''Continuano ad emergere fatti inquietanti sul giro di mascherine e soldi durante la pandemia. Stavolta, grazie a un'inchiesta pubblicata su Il Giornale, si scopre di una lauta donazione in denaro, di 500 mila euro, nonché di 100 mila mascherine per gli ospedali da parte dell'Ucoii, cioè l'Unione delle comunità islamiche in Italia”. Questo dopo che abbiamo evidenziato come in meno di due mesi l’Unione delle comunità islamiche, con a capo il volto della Flotilla Yassine Lafram, in meno di due mesi abbia raggiunto quelle cifre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ombre sulle mascherine, FdI: "Fare luce sui 500mila euro donati dalle comunità islamiche" Federconsumatori Campania: presentato l’esposto per fare luce sulle ombre della sanità pediatricaFederconsumatori Campania deposita un esposto in Procura: sotto accusa le carenze strutturali del Monaldi dopo la tragica scomparsa del piccolo... Leggi anche: Iran, l’Onu chiede un’inchiesta sull’attacco alla scuola femminile per fare luce sulle violenze subite dalle giovani studentesse