Federconsumatori Campania ha presentato un esposto in Procura per segnalare le carenze strutturali dell'ospedale Monaldi in seguito alla morte del bambino Domenico. L'associazione ha deciso di agire dopo aver riscontrato problemi nelle strutture sanitarie dedicate alla pediatria, denunciando criticità che, secondo quanto dichiarato, potrebbero aver influito sull’esito del caso.

Federconsumatori Campania deposita un esposto in Procura: sotto accusa le carenze strutturali del Monaldi dopo la tragica scomparsa del piccolo Domenico. L'associazione Federconsumatori Campania ha ufficializzato una dura azione legale presso la Procura di Napoli, puntando il dito contro le sospette irregolarità che avrebbero caratterizzato il reparto di cardiochirurgia del Monaldi. Durante una conferenza stampa carica di tensione, i rappresentanti dell'organizzazione hanno illustrato i contenuti di un esposto che mette in discussione l'intero sistema di sicurezza e le autorizzazioni concesse al polo ospedaliero, specialmente per quanto riguarda gli interventi sui pazienti più piccoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Federconsumatori Campania: presentato l’esposto per fare luce sulle ombre della sanità pediatrica

Bimbo trapiantato, Federconsumatori presenta un esposto in ProcuraTempo di lettura: 4 minuti Federconsumatori Campania ha illustrato in una conferenza stampa, l’esposto presentato in Procura a Napoli in cui si...

Aveta: “Sanità, confronto con i medici sulle emergenze in Campania”Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho incontrato in Consiglio Regionale i medici del sindacato SMI.

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Trapianto fallito, l’inchiesta si allarga: ore di ansia per il bambino. Fiaccolata a Nola per Domenico; Bimbo in attesa di trapianto di cuore/ L'avvocato: La madre ha optato per una morte dignitosa.

L'esposto di Federconsumatori: Troppe anomalieL'associazione ha chiesto un'ispezione al Ministero dopo la morte di Pamela Dimitrova. Il comitato trapiantati: Perché sospeso il centro unico? rainews.it

Federconsumatori Campania presenta esposto in procura per i casi Domenico e Pamela al Monaldi«Abbiamo fallito. Dopo il caso di Pamela, ci eravamo ripromessi di mettere al sicuro i futuri piccoli pazienti e difendere il loro diritto alla salute. Le carte oggi ci ... ilmattino.it

MattinaRai1. . Prosegue l’inchiesta sul trapianto di cuore effettuato al bambino di Napoli. A #StorieItaliane parla l’avvocato Carlo Spirito, legale di Federconsumatori Campania. L’associazione è scesa in campo più volte formulando domande, richiedendo aggi - facebook.com facebook