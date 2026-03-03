Iran l’Onu chiede un’inchiesta sull’attacco alla scuola femminile per fare luce sulle violenze subite dalle giovani studentesse
L’Onu ha richiesto un’inchiesta sull’attacco a una scuola femminile in Iran. Volker Türk ha chiesto di rispettare le norme del diritto bellico per tutelare le studentesse e le infrastrutture coinvolte. La richiesta mira a fare chiarezza sulle violenze subite dalle giovani durante l’episodio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla dinamica dell’attacco.
L’Onu chiede un’inchiesta sull’attacco a una scuola femminile in Iran. Volker Türk sollecita il rispetto del diritto bellico per proteggere civili e infrastrutture civili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
L’Onu chiede un’inchiesta sull’attacco alla scuola femminile in IranL’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani vuole «un’indagine rapida, imparziale e approfondita» sui fatti di Minab.
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra". L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Tutto quello che riguarda Iran l'Onu chiede un'inchiesta...
Temi più discussi: Stop all’attacco all’Iran, l’Italia non dia le basi; Onu, Guterres: rischio di una catena di eventi incontrollabili. Condanna da Cina e Russia; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; IPPNW condanna gli attacchi contro l'Iran, chiede il ritorno ai negoziati.
Iran, Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile di MinabL'Alto commissario per i Diritti umani Volker Türk, profondamente scioccato dall'impatto delle operazioni belliche sui civili, invoca un'inchiesta tempestiva, imparziale e approfondita sul raid ... tg24.sky.it
L'Onu chiede 'un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran'L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, senza nominarli, ha esortato le forze responsabili dell'attacco a una scuola femminile in Iran a indagare e a condividere le proprie ... ansa.it
In dissenso con l’offensiva Usa-Israele contro l’Iran, il governo spagnolo blocca l’uso delle basi di Rota e Morón e annulla la partecipazione alla prestigiosa esercitazione aerea Red Flag negli Stati Uniti - facebook.com facebook
Dal referendum all'Iran, fino alle primarie: l'asse Landini-Schlein. A Torino la segretaria prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. Di @RuggieroMontene x.com