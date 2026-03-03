Iran l’Onu chiede un’inchiesta sull’attacco alla scuola femminile per fare luce sulle violenze subite dalle giovani studentesse

L’Onu ha richiesto un’inchiesta sull’attacco a una scuola femminile in Iran. Volker Türk ha chiesto di rispettare le norme del diritto bellico per tutelare le studentesse e le infrastrutture coinvolte. La richiesta mira a fare chiarezza sulle violenze subite dalle giovani durante l’episodio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla dinamica dell’attacco.