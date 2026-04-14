Oltre il proprio orticello

In molte situazioni, un rapporto tra due parti può trasformarsi lentamente, senza che ci siano segnali evidenti. Questo passaggio avviene spesso senza un evento specifico che lo segnali chiaramente, rendendo difficile riconoscerne i momenti chiave. La modifica della dinamica si verifica nel tempo e può coinvolgere aspetti diversi della relazione. La comprensione di questo processo risulta complessa, perché si sviluppa in modo sottile e progressivo.

Quando convenienza e ambiguità entrano nei rapporti tra parenti e amici, la fiducia smette di essere un presupposto e diventa una variabile fragile Esiste un momento, spesso impercettibile, in cui un rapporto cambia natura. Non è segnato da un evento eclatante, ma da una serie di piccoli scarti: una promessa leggermente modificata, un impegno rispettato solo in parte, una decisione presa privilegiando il proprio vantaggio senza dirlo apertamente. È lì che si insinua una logica silenziosa ma incisiva: quella della convenienza. Nei rapporti tra parenti e amici si continua a dare per scontato che fiducia, lealtà e correttezza siano elementi naturali, quasi garantiti.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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