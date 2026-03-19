I permessi 104 si possono fruire anche oltre il proprio orario di lavoro 

Un lavoratore è stato licenziato perché non aveva fornito assistenza a una persona invalida durante il suo orario di lavoro. Recentemente, è stato stabilito che i permessi 104 possono essere utilizzati anche oltre l’orario di lavoro. Questa decisione riguarda coloro che devono prendersi cura di familiari con disabilità e permette di estendere l’uso dei permessi in modo più flessibile.

Un lavoratore era stato licenziato perché non aveva svolto assistenza all’invalido per il quale aveva preso permesso, la corte territoriale ha ritenuto che il datore non avesse provato che il lavoratore non si fosse recato dalla madre per l’assistenza ed ha riscontrato varie lacune dell’attività di sorveglianza. Pur interessano il privato, i principi affermati dalla Cassazione interessano anche il pubblico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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